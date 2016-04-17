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    Кэрролл: «Судья искал возможность, чтобы «Лестер» мог сравнять счет»

    Нападающий «Вест Хэма» Энди Кэрролл высказал неудовлетворение некоторыми судейским решениями в поединке 34-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2).

    «По моему мнению, судья должен был назначать пенальти за фол на Риде. Относительно моего нарушения, то соперник начал валиться еще до того, как я прикоснулся к нему. Он искал контакт, а арбитр – возможность, чтобы «Лестера» мог сравнять счет.

    Несколько не самых верных судейских решений, и «Лестер» зарабатывает ничью. У меня вызывает возмущение то, что арбитр не поставил пенальти в их ворота раньше, а в конце игры меня не покидало ощущение, что он искал возможность для «Лестера» сравнять счет», – сказал Кэрролл.

    Источник: Skysports

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    17.04.2016 19:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Simulka 18 апреля 2016, 20:38

      Варди удалили по беспределу, пенальти вам дали сомнительный. Очки сними и посмотри еще раз повтор падения Варди.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2016, 11:19

      Вспомните, как МанСити стал чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +15

      Alexdefrey 17 апреля 2016, 20:02

      Кто бы говорил? Варди удалили по беспределу, пенальти вам дали сомнительный. И ты еще не доволен судейством?

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