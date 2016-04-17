Раньери: «Заработанное в матче с «Вест Хэмом» очко очень важно в психологическом плане»

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями после ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 34 тура английской Премьер-лиги.

«Удаление изменило ход игры. Я сужу только своих игроков, не арбитра, это не моя вотчина. Мы сыграли фантастически. В каждом матче «Лестер» отдает свою кровь, вкладывает сердце и душу, это было волшебно. Заработанное сегодня очко очень важно в психологическом плане», – отметил Раньери.