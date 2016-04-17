Раньери: «Заработанное в матче с «Вест Хэмом» очко очень важно в психологическом плане»

Молодцы лисы, это пример многим. От вашей победы в лиге, только выиграет футбол. И хорошо, что такие клубы как Лестер, Ростов, Герта... Да-да, Герта и Ростов. Борятся за высокие места в лигах. Не смотря ни на что, набирают очки, как питбули кусая каждого миллиардера за пятки, а то и вообще за шею, отрывая с мясом нужное. Ух! Красавцы. Надеюсь очень, что вашими поступками вдохновятся многие, что они не взирая на проблемы и деньги, будут делать максимум для победы. Against Modern Football, ребята. Так и есть.
Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями после ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 34 тура английской Премьер-лиги.
«Удаление изменило ход игры. Я сужу только своих игроков, не арбитра, это не моя вотчина. Мы сыграли фантастически. В каждом матче «Лестер» отдает свою кровь, вкладывает сердце и душу, это было волшебно. Заработанное сегодня очко очень важно в психологическом плане», – отметил Раньери.