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    Левандовски: «В матче против «Шальке» для меня все сложилось хорошо»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отметившийся двумя забитыми голами в матче с «Шальке», дал понять, что его команда не намерена расслабляться в чемпионате Германии.

    «Иногда все происходит не так, как ты этого хочешь, но в поединке против «Шальке» все сложилось хорошо. В первом тайме команда плохо играла в пас, но во второй половине все стало получаться лучше, в результате чего нам удалось трижды поразить ворота соперника.

    «Бавария» провела хороший матч. Намерены выкладываться на полную в Бундеслиге до конца сезона», – отметил польский форвард.

    Источник: Bild

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    17.04.2016 08:40
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