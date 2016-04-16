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    Хиддинк: «Мы защищались наивно»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

    «Это была тяжелая игра против хорошо организованной и умелой команды. Нет ничего удивительного в том, что они сейчас находятся в числе лучших команд Европы.

    Временами мы доминировали, но соперник остро и мастерски контратаковал. Мы попались. Мы защищались наивно.

    Мы всегда стремимся побеждать, но «Манчестер Сити» – классная команда, которая борется как минимум за попадание в четверку. Они умны, и мы должны признать это», – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    16.04.2016 21:53
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