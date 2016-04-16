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    Ван Гаал: «Руни не играл, я его заменил, а он разозлился на меня»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал объяснил свои замены в матче 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

    «Я хотел заменить Рэшфорда, потому что он сыграл в 12 последних матчах. Но он был очень хорошо настроен и сказал, что готов играть.

    Последние 15 минут очень важны, так что я все же заменил его. То же самое касается и Руни, потому что он не играл. Он разозлился на меня, поскольку хотел остаться на поле, но во втором тайме он чаще терял мяч. В первом он был хорош», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2016 20:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 апреля 2016, 12:10

      Бяка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 апреля 2016, 22:47

      Он весь матч был хорош!

      0
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