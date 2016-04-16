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    Раньери: «Варди, Канте и Марез для меня словно трое сыновей»

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал попадание игроков своей команды Джейми Варди, Н'Голо Канте и Рияда Мареза в список номинантов на звание лучшего игрока Англии этого сезона.

    «Я невероятно горд за них, так как они этого заслуживают. Они проделывают фантастическую работу в каждой игре, и я надеюсь, что у кого-то из них получится завоевать этот приз. Варди, Канте и Марез для меня словно трое сыновей, и одному сыну удастся победить, я буду несказанно рад», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    16.04.2016 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 17 апреля 2016, 09:16

      Лестер заслужил чемпионства!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 апреля 2016, 16:39

      лидеры команды,скоро получат золотые медали)

      1
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