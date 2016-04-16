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    «Наполи» предстоит непростой визит в гости к «Интеру»

    В рамках 33-го тура Серии А «Наполи», все еще отчаянно продолжающий вести борьбу за титул, приедет в гости к «Интеру», который, в свою очередь, пока не потерял шансов на попадание в Лигу чемпионов. Если судить по турнирной таблице, то «нерадзурри» очки вроде бы нужнее, но это абсолютно не значит, что неаполитанцы приедут для того, чтобы побыть в роли статистов. Думается, нас ожидает очень горячий матч.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Интер» – «Наполи» в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 20:53
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