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    Зидан: «Нам нужно, чтобы «Барселона» и «Атлетико» теряли очки»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил турнирные перспективы команды в Примере.

    «Чтобы стать чемпионами, нам нужно сначала подняться с третьего места на второе. Я хочу говорить только об игре против «Хетафе», который борется за выживание с новым тренером. Против таких команд непросто играть.

    Нам нужно, чтобы «Барселона» и «Атлетико» теряли очки. Мы усердно работаем и переживаем хороший период. Я не буду говорить о «Барселоне», потому что мне не нравится говорить о командах, когда они переживают тяжелые времена. Меня интересует только моя команда», – сказал Зидан.

    Источник: Sport.es

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    15.04.2016 22:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 16 апреля 2016, 10:51

      да уже достаточно потеряли, больше не потеряют

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