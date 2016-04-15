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    Хиддинк: «Челси» чувствует опустошение, потому что мы ни за что не боремся»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о настроении команды на заключительном отрезке сезона.

    «После поражений в Кубке и Лиге чемпионов мы чувствуем небольшое опустошение, потому что нам не за что бороться.

    Мы знали, что сезон будет трудным, и сумели выбраться из зоны вылета, но надеялись, что следующим шагом будет борьба за титулы.

    Мы чувствуем, что на кону ничего не стоит, но нам нужно снова собраться. В конце сезона игрокам важно показать, на что они способны – важно для них самих и для клуба», – сказал Хиддинк.

    Источник: Goal.com

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    15.04.2016 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      ThePro 16 апреля 2016, 10:31

      C'mon CHELSEAAAA!

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