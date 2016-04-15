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    Милнер: «Клопп был великолепен в перерыве матча с «Боруссией» Д»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о поведении главного тренера Юргена Клоппа в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (4:3). Напомним, после первого тайма мерсисайдцы проигрывали со счетом 0:2.

    «Тренер был великолепен. Он был спокоен и сказал, что мы не так уж плохо играли. Он сказал, что вернуться в игру будет сложно, но нам все равно нечего терять, и попросил просто выйти на поле и сделать это.

    Он упомянул вечер в Стамбуле и сказал, что в истории клуба были и другие великие матчи с похожим развитием событий, так что нужно продолжать играть, а там видно будет», – сказал Милнер.

    Источник: Daily Mail

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    15.04.2016 21:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 апреля 2016, 00:32

      Верим в Юргена Георгиевича!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 апреля 2016, 22:57

      На самом деле он пиздил их ссаными тряпками, а они проговориться боятся.
      :D

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 22:12

      Тренерская работа в перерыве всегда очень важна!И Клопп в очередной раз это подтвердил)

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