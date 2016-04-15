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    Венгер: «Я разочарован решением поменять судью в матче «Стока» и «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал отстранение арбитра Кевина Френда от работы на матче АПЛ между «Стоком» и «Тоттенхэмом».

    Причиной недопуска Френда к этой игре стало то обстоятельство, что он проживает в графстве Лестершир и посещал игры «Лестера» со своими друзьями.

    «Я удивлен и разочарован. Это ставит под вопрос неприкосновенность судей и устанавливает опасный прецедент. Суть в том, что не нужно смотреть, где судья живет или за кого он болеет – нужно просто выбирать лучшего.

    Я не специалист в оценке судей. Мы должны принять тот факт, что они ошибаются, дать им возможность пользоваться технологиями, а также поддерживать их как профессионалов, которые принимают решения, не основываясь на эмоциях», – сказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    15.04.2016 20:25
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