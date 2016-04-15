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    Луческу намерен взять реванш у «Севильи» за поражение в 2007 году

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу высказал мнение о «Севилье», с которой его подопечным предстоит сыграть в полуфинале Лиги Европы.

    «Все соперники были бы одинаково сложными, но нам придется еще немного труднее, потому что первый матч проводим дома. Девять лет назад «Севилья» прошла «Шахтер» благодаря невероятной удаче и вмешательству Палопа. Мы были в 10 секундах от выхода в следующий раунд…

    Но о той игре я больше не думаю, потому что сейчас у «Севильи» другая команда. Мне кажется, сейчас из того состава в «Севилье» уже никого. Мы постараемся взять реванш, но будет чрезвычайно тяжело», – отметил Луческу.

    Источник: УЕФА

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    15.04.2016 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 22:14

      Я помню супер гол вратаря Севильи!Было дело)))Вывод...надо бояться вылазки вратаря на угловых...хахахахахха))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 апреля 2016, 16:37

      Вот и посмотрим, у кого есть характер

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