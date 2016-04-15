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    «Вест Бромвич» сохранил на год двух защитников

    Защитники «Вест Бромвича» Гарет МакОли и Йонас Ольссон достигли соглашения о продлении своих действующих контрактов с клубом. Оба футболиста будут выступать за клуб до лета 2017 года.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги МакОли сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ольссон провел 23 матча, записав на свой счет гол и передачу. «Вест Бромвич» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 40 очками.

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    15.04.2016 11:05
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