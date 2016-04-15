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    Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится сегодня в 13:30

    В пятницу, 15 апреля, в 13:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги Европы-2015/16. В ней примут участие следующие клубы:

    «Вильярреал» (Испания)

    «Ливерпуль» (Англия)

    «Севилья» (Испания)

    «Шахтер» (Украина)

    Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено: клубы не будут делиться на «сеяные» и «несеяные», а испанские команды не будут разведены по разным парам. Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала состоятся 28 апреля, ответные – 5 мая. Финальная игра пройдет 18 мая в Базеле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 10:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 13:26

      Ливерпуль!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 15 апреля 2016, 12:46

      ждем-с

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 15 апреля 2016, 11:32

      Шахтер-Украина-Лучшие ! ! !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 15 апреля 2016, 10:55

      Финал Шахтёр - Ливерпуль!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow > Axidan 15 апреля 2016, 11:04

      Согласен!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 15 апреля 2016, 10:40

      -

      0
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