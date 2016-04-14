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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Все матчи Евро-2016 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире

14 апреля 2016, 18:46
5

Пресс-служба «Матч ТВ» опубликовала заявление, в котором рассказывается о планах на время проведения Евро-2016. Так, турнир будет показан в полном объеме и прямом эфире. Половина матчей будет транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

«Субхолдинг «Матч», включая тематические спутниковые телеканалы, будет показывать Евро-2016 в полном объеме.

Абсолютно все матчи главного футбольного турнира этого лета можно будет увидеть в прямом эфире. Кроме того, около половины игр чемпионата Европы будут показаны на федеральном общедоступном канале «Матч ТВ».

Во время Евро-2016 запланированы ежедневные специальные программы, посвященные европейскому первенству, будут работать студии в Москве и Париже. Качественный и профессиональный комментарий, грамотный анализ любого спортивного события является для нас одним из главных приоритетов.

Мы не можем себе позволить разбрасываться лучшими силами и приняли решение оставить за собой право на эксклюзивную работу наших комментаторов во время Евро-2016», – говорится в заявлении.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (5)
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vane4ek
1460650609
Отлично!))
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roman230582
1460655277
Значит есть бабло
Ответить
chegaev88
1460659459
НХЛ, ЕВРО, ОЛИМПИАДА. Бабло рекой
Ответить
vladimir-7
1460701497
Что же игры РФПЛ показывают 1-2 игры в неделю?
Ответить
alex-76
1460703483
Ну а кто ещё должен освещать крупнейшие спортивные соревнования.
Ответить
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