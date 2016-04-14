Все матчи Евро-2016 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире

Пресс-служба «Матч ТВ» опубликовала заявление, в котором рассказывается о планах на время проведения Евро-2016. Так, турнир будет показан в полном объеме и прямом эфире. Половина матчей будет транслироваться на общедоступном канале «Матч ТВ».

«Субхолдинг «Матч», включая тематические спутниковые телеканалы, будет показывать Евро-2016 в полном объеме.

Абсолютно все матчи главного футбольного турнира этого лета можно будет увидеть в прямом эфире. Кроме того, около половины игр чемпионата Европы будут показаны на федеральном общедоступном канале «Матч ТВ».

Во время Евро-2016 запланированы ежедневные специальные программы, посвященные европейскому первенству, будут работать студии в Москве и Париже. Качественный и профессиональный комментарий, грамотный анализ любого спортивного события является для нас одним из главных приоритетов.

Мы не можем себе позволить разбрасываться лучшими силами и приняли решение оставить за собой право на эксклюзивную работу наших комментаторов во время Евро-2016», – говорится в заявлении.