Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «Атлетик» с трудом создает голевые моменты»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде признался, что ждет тяжелой игры в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» на выезде.

    «Тяжелое испытание, но мы к нему готовы. Играть в гостях у действующих чемпионов нелегко. Нельзя сказать, что я был недоволен нашей игрой в первом матче. Мы старались атаковать и забили гол, но когда «Севилья» сравняла счет, мы словно выбыли из игры.

    В последнее время с трудом создаем голевые моменты, и это, безусловно, нужно исправлять. Вместе с тем мы должны играть примерно так, как в первом матче. «Севилья» понимает, что борьба еще не закончена. На месте соперника я бы думал точно так же», – заявил Вальверде.

    Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Севильи». Ответная встреча состоится в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2016 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11