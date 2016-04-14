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    Луческу: «В последних матчах мы пропускали на последних минутах»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу ожидает сложностей в ответной встрече с «Брагой» в рамках четвертьфинального раунда Лиги Европы.

    «На таком уровне все команды примерно одинакового уровня – каждая из них знает, как действовать на футбольном поле. Поэтому игра с «Брагой» не исключение. Нас ждет тяжелый матч. Мы могли победить на выезде с более крупным счетом. Сейчас наше преимущество минимально, и эта ситуация очень опасна для нас.

    В последних матчах мы пропускали на последних минутах. Будем надеяться, что такого не произойдет, хотя повлиять на это я никак не могу. Все зависит от собранности и концентрации футболистов в концовке. На данном этапе каждая команда может победить. Надеюсь, это будет «Шахтер». Но все покажет игра», – заявил Луческу.

    Первый четвертьфинальный матч закончился в пользу «Шахтера» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.04.2016 13:16
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