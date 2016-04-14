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    Ван Гаал: «Выход в полуфинал Кубка Англии важен для «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал остался доволен игрой своих подопечных в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Вест Хэмом».

    «Мы контролировали ход игры на протяжении всей встречи за исключением последних пяти минут, когда соперник забил гол, чем заставил нас поволноваться в концовке. Думаю, мы заслужили эту победу.

    Выход в полуфинал Кубка Англии важен не для меня. Он важен для клуба, игроков, команды. Я говорил, что хочу завоевать трофей, поэтому я очень рад, но прежде всего эта победа важна для «Манчестер Юнайтед», – отметил голландский специалист.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.04.2016 07:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 14 апреля 2016, 10:27

      повезло нам... хотя игру не видел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Тони Монтана 15 апреля 2016, 13:34

      не то чтобы повезло МЮ, просто Де Хеа лишний раз подтвердил свой космический уровень. но также и кипер ВХ несколько раз спасал в убойнейших моментах. но в целом матч был под контролем МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 14 апреля 2016, 08:47

      отскочил

      -1
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