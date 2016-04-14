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    Пике: «У «Барселоны» наметился небольшой спад в игре»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», в котором каталонская команда потерпела поражение.

    «Для нас было важно не пропустить быстрый гол, и мы справились с этой задачей. Однако затем гол Гризманна выбил нашу команду из колеи.

    Во второй половине встречи мы начали оказывать на соперника большее давление, но мяч никоим образом не хотел залетать в ворота. Считаю, что мы приложили достаточно усилий, чтобы забить как минимум один гол.

    Можно с уверенностью заявить, что у «Барселоны» наметился небольшой спад в игре», – подчеркнул испанский футболист.

    Источник: Marca

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    14.04.2016 07:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +130

      RusUltras 15 апреля 2016, 04:45

      В самых сложных матчах Месси не видно, не такой уж он и лидер, каким его считают

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 апреля 2016, 16:49

      самое неприятное - это спад именно в самый сложный период
      Барселоне за две недели пришлось сыграть 4 сложных матча и при чем до этого - умер Круйф
      Это тоже отпечаток на психологию игроков .
      Вспомнить ,как Барселона встала , когда положили Тито в больницу с раком . Великолепная игра с Тито и удручающая игра после его
      В этом матче наглядно было видно , как не хватает Барселоне еще одного ТОП-полузащитника . Ракитич , Туран и другие не те игроки , которые бы тащили
      Лично мое мнение . Барселоне надо ТОП- полузащитник : Погба , Озил даже Ройс бы усилил

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 апреля 2016, 16:12

      какой там не большой, мог сказать огромный спад!!! Теперь надо выигрывать ЧемИсп и КК!!!!

      1
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 14 апреля 2016, 14:30

      обидно, что пенальти не дали... а то хотя бы доиграли до серии пенальти... а там будь что будет...

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 14 апреля 2016, 11:14

      К нужным периодам вывести команду на пик формы - оцень трудная задача. Без смелой ротации состава тут не обойтись, так как одни и те же люди не могут выдавать максимум непрерывно.

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