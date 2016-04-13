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    Ван Гаал будет уволен, если «МЮ» не пройдет «Вест Хэм»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал покинет клуб в случае неудачного исхода противостояния с «Вест Хэмом» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Первая встреча команд закончилась ничьей – 0:0.

    Давление на голландца достигло беспрецедентных масштабов, и клуб ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество со специалистом. «Манчестер Юнайтед» с крупным счeтом проиграл «Тоттенхэму» (3:0) в рамках очередного тура Премьер-Лиги и на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Telegraaf.nl

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    13.04.2016 16:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 апреля 2016, 09:23

      теперь "Ван Гаал будет уволен, если не пройдёт Астон Виллу"

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 20:21

      Шо, а если пройдут, оставят *спесиалиста* вань Гальку? НЕ ВЕРЮ !!!

      0
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 13 апреля 2016, 18:33

      первый матч то закончился 1-1, по ходу статейка липовая :)

      1
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      Рейтинг: +12315

      Вомбат 13 апреля 2016, 17:54

      Прогноз: МЮ вынесет ВХ в одну калитку. Моуриньо - страшилка МЮ, чтобы он не пришел игроки готовы терпеть даже Ван Гала.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 13 апреля 2016, 17:44

      НУ НАКАНЮЦ-ТО!!!!!

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      Рейтинг: +6

      United1488 13 апреля 2016, 17:42

      да 100% не уволят

      0
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