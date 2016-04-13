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    Ибрагимович: «Мы были сильнее «Манчестер Сити»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович выразил мнение, что в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов его команда выглядела не хуже «Манчестер Сити».

    «В первом тайме мы играли в несвойственной для себя манере. Болельщики будут правы, если скажут, что «ПСЖ» отдал игру сопернику.

    Во второй половине встречи мы вернулись к своей тактике и выглядели лучше. Мы были сильнее «Манчестер Сити», но сыграли вничью дома, а сегодня проиграли. Желаю «Сити» удачи», – сказал шведский форвард.

    Источник: ESPN

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    13.04.2016 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 13 апреля 2016, 21:01

      Тебе никогда не выиграть ЛЧ,ты лох с завышенной самооценкой.Иди пенальти тренируй,сильнее он был,дыбыл)Это твоя Божья кара,чмо...

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 апреля 2016, 15:47

      Я думаю вы труханули...+ травмы пару ключевых игроков...а МС как ни странно был очень организован

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 апреля 2016, 15:22

      Нужно научиться забивать пенальти!

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 13 апреля 2016, 15:13

      Счет посмотри,самоуверенный типок))

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 апреля 2016, 14:48

      Конечно сильнее:-)))

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