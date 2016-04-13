Ибрагимович: «Мы были сильнее «Манчестер Сити»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович выразил мнение, что в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов его команда выглядела не хуже «Манчестер Сити».

«В первом тайме мы играли в несвойственной для себя манере. Болельщики будут правы, если скажут, что «ПСЖ» отдал игру сопернику.

Во второй половине встречи мы вернулись к своей тактике и выглядели лучше. Мы были сильнее «Манчестер Сити», но сыграли вничью дома, а сегодня проиграли. Желаю «Сити» удачи», – сказал шведский форвард.