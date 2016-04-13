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    Команды Ибрагимовича вылетали из четвертьфинала Лиги чемпионов в 8 случаях из 9

    «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, после чего выбыл из розыгрыша турнира.

    Статисты Infostrada подсчитали, что команды, в которых выступал нападающий Златан Ибрагимович, ровно восемь раз вылетали на этой стадии и лишь единожды клуб шведа прошел дальше.

    Что касается «ПСЖ», то парижане выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала в четвертый раз подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2016 09:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 апреля 2016, 13:31

      Дело не в фортуне! Просто ставку делают на него, а он деревянный! По каким показателям его считают одним из лучших непонятно! Ни техники, ни скорости, игрок штрафной площадки только

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 апреля 2016, 10:24

      Контракт с фортуной только на чемпионаты

      2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:54

      Эта статистика ничего не доказывает.Ибра хоть и испарился но тут удача не при чем,просто ПСЖ был слабее сити и все

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 апреля 2016, 09:49

      Сказывается, Ибра не фартовый)))

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