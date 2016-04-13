Команды Ибрагимовича вылетали из четвертьфинала Лиги чемпионов в 8 случаях из 9

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, после чего выбыл из розыгрыша турнира.

Статисты Infostrada подсчитали, что команды, в которых выступал нападающий Златан Ибрагимович, ровно восемь раз вылетали на этой стадии и лишь единожды клуб шведа прошел дальше.

Что касается «ПСЖ», то парижане выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала в четвертый раз подряд.