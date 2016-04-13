Ибрагимович: «Мы провалили два матча»

По мнению форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, его команда полностью провалила двухматчевое противостояние «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера парижане уступили в Англии со счетом 0:1 и выбыли из розыгрыша турнира.

«Я расстроен. Мы провалили два матча, потому что в обоих сыграли ниже своего уровня. Но такое могло случиться с каждым. «ПСЖ» – вне игры», – заявил швед.

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью (2:2).