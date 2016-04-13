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    Ибрагимович: «Мы провалили два матча»

    По мнению форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, его команда полностью провалила двухматчевое противостояние «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера парижане уступили в Англии со счетом 0:1 и выбыли из розыгрыша турнира.

    «Я расстроен. Мы провалили два матча, потому что в обоих сыграли ниже своего уровня. Но такое могло случиться с каждым. «ПСЖ» – вне игры», – заявил швед.

    Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью (2:2).

    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.04.2016 07:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +545

      kachan63 13 апреля 2016, 11:18

      То, что произошло с ПСЖ ещё раз доказывает, что в клубы из чемпионатов без реальной конкуренции не смогут выиграть ЛЧ ещё о-о-очень долго! Юве вылетел, теперь Париж, на очереди "Бавария".

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:43

      Ибрагимович исчез в этом матче,он был как призрак,как будто ПСЖ играли в 10,но это не только его вина,центр полузащиты это кошмар....без вератти и матьюди центр ПСЖ был мертв,игры просто не было.Ман сити заслуженно прошёл,поздравляю их

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2016, 09:15

      а не ты ле больше всех виновен в этом провале Ибра!?

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