Ибрагимович: «Мы провалили два матча»

То, что произошло с ПСЖ ещё раз доказывает, что в клубы из чемпионатов без реальной конкуренции не смогут выиграть ЛЧ ещё о-о-очень долго! Юве вылетел, теперь Париж, на очереди "Бавария".
По мнению форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, его команда полностью провалила двухматчевое противостояние «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что вчера парижане уступили в Англии со счетом 0:1 и выбыли из розыгрыша турнира.
«Я расстроен. Мы провалили два матча, потому что в обоих сыграли ниже своего уровня. Но такое могло случиться с каждым. «ПСЖ» – вне игры», – заявил швед.
Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью (2:2).