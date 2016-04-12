Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Напомним, что в первом матче победитель выявлен не был: команды отправили в ворота друг друга по два мяча.

    «Манчестер Сити»: Харт, Клиши, Мангала, Отаменди, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Силва, Де Брюйне, Навас, Агуэро.
    Запасные: Кабальеро, Ихеначо, Бони, Туре, Делф, Коларов, Сабалета.

    «ПСЖ»: Трапп, Силва, ван дер Вил, Маркиньос, Орье, Максвелл, Мотта, Ди Мария, Рабио, Кавани, Ибрагимович.
    Запасные: Сиригу, Кимпембе, Стамбули, Лукас, Курзава, Онгенда, Пасторе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11