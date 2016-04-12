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    Неймар отказался возвращаться в «Сантос»

    Нападающий «Барселоны» Неймар не скрывает своей антипатии к нынешнему руководству «Сантоса».

    «Когда я уходил из «Сантоса», в своем шкафчике я оставил сообщение: «Я ухожу, но вернусь». Но при нынешнем руководстве клуба у меня нет никакого желания возвращаться», – заявил футболист.

    Напомним, что Неймар в ближайшее время начнет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Одним из требований бразильца является повышение зарплаты в 5 раз – до 45 миллионов евро в год.

    Источник: Goal.com

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    12.04.2016 18:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      baltica 13 апреля 2016, 00:02

      Да вернётся,полюбому...Лет в 40.

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 12 апреля 2016, 20:32

      Пхахах ещё бы,в Сантосе ему столько бабла не дадут,тогда лучше в Китай или в ПСЖ))

      1
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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) > BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 14:05

      И Реал может столько дать

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