Неймар отказался возвращаться в «Сантос»

Нападающий «Барселоны» Неймар не скрывает своей антипатии к нынешнему руководству «Сантоса».

«Когда я уходил из «Сантоса», в своем шкафчике я оставил сообщение: «Я ухожу, но вернусь». Но при нынешнем руководстве клуба у меня нет никакого желания возвращаться», – заявил футболист.

Напомним, что Неймар в ближайшее время начнет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Одним из требований бразильца является повышение зарплаты в 5 раз – до 45 миллионов евро в год.