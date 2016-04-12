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    Рибери: «Рад, что набрал форму так быстро»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о том, как для него важно ощущать доверие тренерского штаба.

    «Всегда приятно, когда наставник говорит о тебе хорошо. Это был очень тяжелый период, из-за травмы я не выступал длительное время.

    К счастью, сейчас я опять в деле и вспоминаю каково это – играть в свое удовольствие. Было непросто психологически, но теперь я снова с командой. Я буквально наслаждаюсь этим. Очень рад, что набрал форму так быстро», – заявил Рибери.

    Напомним, что ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» состоится в среду, 13 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2016 12:46
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