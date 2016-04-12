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    Торрес готов пойти по стопам Тотти

    Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес готов пойти по стопам Тотти или Валерона, играя в футбол до 40 лет.

    «Я надеюсь стать Тотти или Валероном для «Атлетико», но пока мне рано говорить об этом. Надеюсь, что я смогу повторить их путь и провести в футболе столько лет, сколько и они», – сказал Торрес.

    В текущем розыгрыше Примеры Торрес провел 24 матча, в которых забил семь голов и отметился тремя результативными передачами. В Лиге чемпионов на его счету восемь матчей и один гол.

    Источник: Football Espana

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    12.04.2016 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 12 апреля 2016, 17:24

      Начнет делать селфи и сосать палец после забитых голов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 апреля 2016, 14:04

      Сычеву стоит в Атлетико перейти, может тоже забивать начнет.

      -2
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