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    Ван Гаал: «Кубок Англии – это последний шанс»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о важности повторного матча 1/4 финала Кубка Англии против «Вест Хэма». Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

    «Это последний шанс побороться за титул. Так что матч очень важен для клуба, игроков, тренера, фанатов.

    Игроки «Манчестер Юнайтед» должны справляться с давлением, они всегда это делали, и они знают, что в кубках нужно выигрывать каждый матч, иначе ты вылетаешь», – сказал ван Гаал.

    Также наставник манкунианцев прокомментировал игру нападающего «Вест Хэма» Энди Кэррола, который забил три гола в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3).

    «Я видел шоу Энди Кэррола. У него есть особенные качества, и в субботнем матче мы в этом убедились. Он сумел сделать это даже против «Арсенала», который обладает отличными центральными защитниками. Так что нам придется справиться с Энди, но не только с ним, потому что там еще футболист по имени Димитри Пайе»,– сказал ван Гаал.

    Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 13 апреля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.04.2016 00:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 12 апреля 2016, 18:13

      Мало шансов, но верю... и жду Моуриньо

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 12 апреля 2016, 14:13

      А когда-то не хотелось выигрывать, а знали что выиграем.... Ван Гаал хороший тренер, но что-то идет не так....

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      Рейтинг: +10

      Red_Devil_7 12 апреля 2016, 10:55

      Пора Маура приглашать

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