Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в трансферных переговорах летом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениями о летней трансферной кампании.

    «Возможность играть в Лиге чемпионов очень важна для футболистов, но я думаю, что «Манчестер Юнайтед и без того привлекателен для игроков.

    Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в переговорах летом – это всегда помогает. Но хочу заметить, что «Манчестер Юнайтед» – это большой клуб, и наши зарплаты здесь столь высоки, что футболисты и так пойдут сюда», – сказал ван Гаал.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 апреля 2016, 14:27

      Ему уже один раз дали провести трансферную компанию.Кто заиграл???Один Марсиаль производит впечатление,но разве он стоит таких денег???Я не эксперт,руководству МЮ виднее,но думаю ЛВГ провалил сезон и не стоит наступать на те же грабли.Возможно не все так считают.Мне лично по душе такие тренеры как Клопп,Эмери,Гвардиола и т.д,смотреть за их командами одно удовольствие,а унылый футбол-это печально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 10 апреля 2016, 06:21

      ВО ЧУДАК !!! ЛЕТОМ ПОГОНЯТ, А ОН О ТРАНСФЕРАХ!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11