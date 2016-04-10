Ван Гаал: «Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в трансферных переговорах летом»

Ему уже один раз дали провести трансферную компанию.Кто заиграл???Один Марсиаль производит впечатление,но разве он стоит таких денег???Я не эксперт,руководству МЮ виднее,но думаю ЛВГ провалил сезон и не стоит наступать на те же грабли.Возможно не все так считают.Мне лично по душе такие тренеры как Клопп,Эмери,Гвардиола и т.д,смотреть за их командами одно удовольствие,а унылый футбол-это печально!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениями о летней трансферной кампании.
«Возможность играть в Лиге чемпионов очень важна для футболистов, но я думаю, что «Манчестер Юнайтед и без того привлекателен для игроков.
Попадание в Лигу чемпионов помогло бы мне в переговорах летом – это всегда помогает. Но хочу заметить, что «Манчестер Юнайтед» – это большой клуб, и наши зарплаты здесь столь высоки, что футболисты и так пойдут сюда», – сказал ван Гаал.