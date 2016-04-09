Венгер: «Мы находимся на третьем месте, и это нас не устраивает»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил исход матча 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

«У нас 59 очков, мы находимся на третьем месте, и это нас не устраивает. Мы намного осложнили себе борьбу за чемпионство, но это не имеет значения – мы продолжим двигаться вперед.

Никогда не знаешь, что может произойти. Кроме того, есть клубы, которые нас преследуют, так что нужно быть серьезными и сфокусироваться на том, чтобы финишировать как можно выше», – сказал Венгер.