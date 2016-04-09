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    Венгер: «Мы находимся на третьем месте, и это нас не устраивает»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил исход матча 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

    «У нас 59 очков, мы находимся на третьем месте, и это нас не устраивает. Мы намного осложнили себе борьбу за чемпионство, но это не имеет значения – мы продолжим двигаться вперед.

    Никогда не знаешь, что может произойти. Кроме того, есть клубы, которые нас преследуют, так что нужно быть серьезными и сфокусироваться на том, чтобы финишировать как можно выше», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    09.04.2016 19:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 апреля 2016, 10:22

      Нет у вас инстинкта убийцы.
      Пока его не обретете, так и будете "между прочим".

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      Рейтинг: +84

      Wiskey 9 апреля 2016, 22:38

      Арсен ЁПРСТ если так терять очки, то как можно думать о первом месте( Каждый сезон под конец, за 5-6 туров, сдуётесь, печаль. А так верил что в этом году всетаки станете чемпионами....лисы не упустят видимо чемпионство. Но есть задача лично арсенала...опередить шпор - удачи! Не подведите!

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      Рейтинг: +421

      LMI 9 апреля 2016, 21:01

      Выскажу наверное мнение всех гуннеров - нас и второе место не устраивает, но реальность такова, что драться придется да последней игры

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > LMI 9 апреля 2016, 21:42

      мнение всех гуннеров - дай Бог удержаться хотя бы в зоне ЛЧ. Если МЮ завтра выиграет, отрыв от пятого места - 3 очка, отрыв от МС - 2 и еще игра впереди с этим самым МС. Мечтать о первом месте команда уже давно отучила, напару с Венгером

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 9 апреля 2016, 19:54

      да вы с такой игрой хотя бы в тройке финишируйте, борцы б...ть. Впереди еще игра с МС,и что-то мне подсказывает, что в итоге вас не будет устраивать 4-ое место.

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      Рейтинг: +16

      NiTRo > JI e x a 10 апреля 2016, 19:04

      да может если вылетим из зоны ЛЧ это будет и к лучшему,может задумаются владельцы клуба,что с венгером не стать Арсеналу чемпионом,у команды нет воли к победе,нет настроя на игру,нет характера,а это все таки должен прививать тренер....имхо

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