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    В «Монако» опровергли слухи об отставке Жардима

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сохранит должность по окончании сезона. Об этом заявил вице-президент французского клуба Вадим Васильев, комментируя слухи о возможном назначении в команду Клода Пюэля.

    «Поначалу я не воспринял разговоры о возможном уходе Жаржима всерьез, но теперь они стали раздражать. В «Монако» решения принимаем только мы с президентом. Пюэль многих здесь знает и вправе в частном порядке обедать, с кем хочет, но с ним в переговоры мы не вступали. Мы довольны Жардимом, который будет работать с командой и в будущем сезоне», – заявил он.

    Источник: L' Equipe

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    08.04.2016 09:58
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