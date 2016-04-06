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    Клопп: «Лучше быть в Дортмунде, чем в Северной Корее»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии».

    «Боруссия» играет в классный футбол и смело идет вперед. Легко нам не будет. Если бы «Боруссия» была простым соперником, то это уже показали бы другие команды.

    Я знаю всех игроков соперника, кроме Кастро и Вайгля, но это не станет определяющим фактором. Мои подопечные не ждут, что я предоставлю им подробное досье на каждого футболиста «Боруссии».

    От болельщиков на стадионе я ничего особенного не жду. Я немного разочарован, что этому уделяют столько внимания. Лучше быть здесь, чем в Северной Корее или где-то еще.

    Я не думаю, что мы – фавориты турнира, но мы можем стать ими, если пройдем Дортмунд. Все зависит от других команд. Почему я должен думать об этом? Зачем мне думать о следующем раунде? Давайте играть в футбол, а там будет видно», – сказал Клопп.

    Матч «Боруссия» Д – «Ливерпуль» состоится в четверг, 7 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    06.04.2016 19:48
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