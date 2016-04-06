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    Рамирес: «Ушел из «Челси» из-за Хиддинка»

    Бывший полузащитник «Челси» Рамирес, ныне выступающий за «Цзянсу Сунин», дал понять, что главная причина его ухода из лондонского клуба – Гус Хиддинк.

    «Приход нового тренера - одна из основных причин, по которой я покинул клуб. И это вовсе не потому, что у меня были дружеские отношения с Моуринью. При португальце я знал, что у меня есть шанс играть. Хиддинк же исключил меня из состава сразу, как только пришел. Не понимаю, почему так произошло, ведь я хорошо играл и усердно трудился. Он не любил меня как игрока и не давал мне шанса побороться за место в составе», – сказал Рамирес.

    Источник: The Sun

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    06.04.2016 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      RyAn22 6 апреля 2016, 19:16

      Бред полный, гус всем шанс дал уже, и тебе б перепало

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 апреля 2016, 18:43

      а тут случайно китайцы подвернулись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 6 апреля 2016, 17:57

      Знал же,собачка, что Гус временно...За баблом поехал, балабол!

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