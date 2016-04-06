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    Тер Штеген: «Я никуда не перехожу»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не подтвердил слухи о том, что в ближайшее время он собирается перейти в «Манчестер Сити». По словам немца, он полностью сосредоточен на задачах каталонской команды.

    «Я играю хорошо, и лучше не говорить о моем будущем до окончания сезона. Я хочу продолжать свои выступления на «Камп Ноу», а информация про переход в «Манчестер Сити» – это ложь», — сказал он.

    Ранее сам футболист заявлял, что ему не нравится нынешняя ситуация в клубе, так как он не принимает участия в матчах чемпионата Испании, оставаясь в запасе.

    Источник: Sport.es

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    06.04.2016 09:18
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 апреля 2016, 09:41

      Ну как "хорошо".. Ты, при ударе с 15 метров, домик-то закрывал бы..
      Если хочешь стать совсем-совсем основным - нужна стабильность

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