«ПСЖ» проэкзаменует дебютанта четвертьфинала ЛЧ «Манчестер Сити»

В Париже состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между местным «ПСЖ» и английским «Манчестер Сити». Французская команда на прошлой стадии также играла с представителем АПЛ и особых проблем не испытала. Что касается «горожан», то они на стадии 1/8 финала преодолели киевское «Динамо».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити». Начало в 21:45, не пропустите!