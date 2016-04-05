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    Инфантино может быть замешан в деле с панамскими офшорами

    Глава ФИФА Джанни Инфантино оказался замешанным в скандальной истории с офшорными компаниями на Панамах. Инфантино сыграл подозрительную роль в ряде сделок еще в бытность руководителем юридического отдела УЕФА.

    По информации источника, нынешним президентом ФИФА было подписано соглашение с двумя бизнесменами, которым позже были выдвинуты обвинения во взяточничестве.

    Речь идет о Хьюго и Мариано Джинкис, купившими права на показ Лиги чемпионов, и перепродавшими их в три раза дороже.

    Именно Инфантино ставил свою подпись под контрактом в 2006-м году. Комитет по этике ФИФА ведет расследование этой сделки.

    Источник: BBC

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    05.04.2016 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 22:59

      Да, панамские офшоры набирают темп в геометрической прогрессии, ленивый только об этом уже не трещит.
      Проще мир уведомить, кто не входит в число клиентов фирмы, меньше бумаги потратят.

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