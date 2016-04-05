Инфантино может быть замешан в деле с панамскими офшорами

Да, панамские офшоры набирают темп в геометрической прогрессии, ленивый только об этом уже не трещит.
Проще мир уведомить, кто не входит в число клиентов фирмы, меньше бумаги потратят.
Глава ФИФА Джанни Инфантино оказался замешанным в скандальной истории с офшорными компаниями на Панамах. Инфантино сыграл подозрительную роль в ряде сделок еще в бытность руководителем юридического отдела УЕФА.
По информации источника, нынешним президентом ФИФА было подписано соглашение с двумя бизнесменами, которым позже были выдвинуты обвинения во взяточничестве.
Речь идет о Хьюго и Мариано Джинкис, купившими права на показ Лиги чемпионов, и перепродавшими их в три раза дороже.
Именно Инфантино ставил свою подпись под контрактом в 2006-м году. Комитет по этике ФИФА ведет расследование этой сделки.