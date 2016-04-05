Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варан не поможет «Реалу» в матче с «Вольфсбургом»

    Стала известна заявка мадридского «Реала» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». «Сливочные» отправились в Германию в составе 21 футболиста. Отметим, что в список игроков, заявленных на игру, не попал защитник Рафаэль Варан, который все еще не восстановился после травмы.

    Вратари: Навас, Касилья, Янес.

    Защитники: Пепе, Рамос, Начо, Марсело, Карвахаль, Арбелоа, Данило.

    Полузащитники: Кроос, Хамес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско.

    Нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Хесе.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11