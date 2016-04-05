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    Алиев заявлен за любительский клуб «Катандзаро»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев будет выступать за клуб «Катандзаро», который выступает в Киевской футбольной любительской лиге и является бронзовым призером лиги КФЛЛ прошлого сезона, сообщает Футбол 24. Стоит отметить, что в первой части сезона Алиев играл за другую любительскую команду – «Рух» из Винников.

    Напомним, что на днях стало известно об алкогольных и наркотических проблемах Алиева, о которых рассказала его супруга Татьяна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 08:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      mikmen 5 апреля 2016, 10:52

      После каждой игры, а то и перед игрой можно будет употребить все что его душе захочется.

      1
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      Рейтинг: +312

      Zly 5 апреля 2016, 10:52

      Скатился

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2016, 09:46

      Катандзаро, наверное переводится, как алкаши, наркоманы, дебоширы.
      Иначе бы не взяли.

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