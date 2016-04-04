Опубликованы записки с тактикой «Реала» на матч с «Барселоной»

Это тактика Барселоны скорее. Попытка атаковать через фланг Марсело с расчетом любви Рамоса к выходам вперед. Тут как бы говориться
1. Иньеста смещается в центр заставляя Каземиро прессинговать, тем самым оставляя Суареса открытым. Рамос бежит на Суареса, пасс в касание от Суареса на забегание Месси.
2. Месси спускается глубоко тем самым уводя Рамоса, в этот момент Суарес смещается на открытую зону, пас из глубины от Бускеста или Месси.
Испанская пресса опубликовала записки, на которых, по предварительной информации, разобрана игра «Реала» против «Барселоны».
Схемы, как утверждает источник, использовались главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом в субботнем Эль Класико. Отмечается, что тактические зарисовки были получены за несколько часов до начала матча.
Напомним, что команда «Реала» обыграла «Барселону» со счетом 2:1.