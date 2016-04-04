Опубликованы записки с тактикой «Реала» на матч с «Барселоной»

Испанская пресса опубликовала записки, на которых, по предварительной информации, разобрана игра «Реала» против «Барселоны».

Схемы, как утверждает источник, использовались главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом в субботнем Эль Класико. Отмечается, что тактические зарисовки были получены за несколько часов до начала матча.

Напомним, что команда «Реала» обыграла «Барселону» со счетом 2:1.