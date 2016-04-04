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    Опубликованы записки с тактикой «Реала» на матч с «Барселоной»

    Испанская пресса опубликовала записки, на которых, по предварительной информации, разобрана игра «Реала» против «Барселоны».

    Схемы, как утверждает источник, использовались главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом в субботнем Эль Класико. Отмечается, что тактические зарисовки были получены за несколько часов до начала матча.

    Напомним, что команда «Реала» обыграла «Барселону» со счетом 2:1.

    Источник: AS

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    04.04.2016 17:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      Her.O 4 апреля 2016, 18:35

      Это тактика Барселоны скорее. Попытка атаковать через фланг Марсело с расчетом любви Рамоса к выходам вперед. Тут как бы говориться
      1. Иньеста смещается в центр заставляя Каземиро прессинговать, тем самым оставляя Суареса открытым. Рамос бежит на Суареса, пасс в касание от Суареса на забегание Месси.
      2. Месси спускается глубоко тем самым уводя Рамоса, в этот момент Суарес смещается на открытую зону, пас из глубины от Бускеста или Месси.

      2
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      Рейтинг: +92

      Morata29 > Her.O 4 апреля 2016, 20:07

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 апреля 2016, 17:50

      месси финтует)

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 апреля 2016, 17:42

      как это игроки тока понимают

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