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    Игуаину грозит длительная дисквалификация

    Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин рискует пропустить несколько матчей итальянской серии А. Напомним, что он был удален в игре с «Удинезе» (1:3). Аргентинец ударил соперника, за что получил вторую желтую карточку. После этого Игуаин стал спорить с арбитром, попытавшись устроить стычку с игроками «Удинезе».

    По правилам итальянской лиги, за такое поведение Игуаин может получить дисквалификацию на срок до трех матчей. Наказание может быть еще более жестким, если в действиях нападающего увидят чрезмерную агрессивность.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.04.2016 11:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 4 апреля 2016, 22:25

      30 забил и так уже много для серии А, теперь можно и отдохнуть! :)

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 апреля 2016, 15:33

      позор тому кто справоцировал, Фелипе Диас чертило симулянт, фу удинэзе отвратительный поступок, правельно что начал спорить, и пускай разберут этот момент и лучьше дадут десквалификацию Фелипе Диасу

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 4 апреля 2016, 12:56

      Слишком серьёзное наказание...

      0
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      Рейтинг: +41

      slavikil 4 апреля 2016, 12:08

      Вроде в диспанцере на учёте не состоит. Весна-гормоны. Мужику тёлок окучивать, а его в футбол заставляют играть.Если сорвётся-потеряем классного игрока. Но правда отдыхать тоже надо, но не борщить.

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 4 апреля 2016, 11:52

      Кристина ему заплатила чтоб бутсу забрать

      0
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      Рейтинг: +7

      Тёма123123 4 апреля 2016, 11:37

      12 матчей

      -2
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