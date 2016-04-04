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    Руни: «До последнего повреждения я играл хорошо»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассчитывает поиграть на высоком уровне еще минимум несколько лет.

    «Я могу выступать на высоком уровне еще несколько лет. Я выхожу на поле и играю на благо команды, но если есть шанс, то сам завершаю атаку.

    За последние несколько лет я хорошо играл за сборную Англии, побил несколько рекордов. Но я буду стараться продолжить в том же духе. До последнего повреждения я играл хорошо, так что не стоит делать поспешных выводов», – заявил Руни.

    Напомним, что в Англии ведутся споры о целесообразности привлечения Руни в состав сборной. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в составе «МЮ» в рамках Премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдав четыре голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    04.04.2016 09:52
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