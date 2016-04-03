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    МЛС. Мовсисян не сумел забить «Спортингу» и другие результаты

    Сезон 2016 американской МЛС продолжается! В рамках 4-го тура чемпионата «Реал Солт-Лейк» навестил «Спортинг КС», и бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян имел хороший момент, чтобы вновь отличиться за американский клуб, но не сумел отправить мяч в сетку и был заменен на 70-й минуте встречи.

    Чемпионат США. МЛС. 4-й тур

    Чикаго Файр – Филадельфия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Игбоананике, 51.

    Колорадо – Торонто – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Солиньяк, 18.

    Спортинг КС – Реал Солт-Лейк – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глэд, 29; 0:2 – Малхолланд, 79; 1:2 – Файлхабер (с пенальти), 90+4.

    Даллас – Коламбус – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мерам, 9; 1:1 – Акинделе, 77.

    Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер Уайткепс – 0:0

    Сиэтл – Монреаль Импакт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Демпси, 79.

    Сан-Хосе – Ди Си Юнайтед – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нярко, 34; 1:1 – Ян, 88.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 07:50
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