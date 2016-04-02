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    Хиддинк: «Хотели бы видеть Пато в деле раньше, но ему нужно было время»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением о дебюте нападающего синих Пато в матче 32-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:0). Напомним, в стан лондонского клуба форвард перешел во время зимнего трансферного окна, однако с того времени не сыграл за команду ни минуты.

    «Я рад, что ему, наконец, удалось сыграть. Естественно, мы хотели бы видеть его в деле раньше, но ему было нужно время на подготовку. Это был не самый сложный матч Премьер-лиги, но мы рады, что он получил столь ценную игровую практику. Посмотрим, как он будет справляться дальше. Все мы видели, как он выкладывается на тренировках с основой, а затем выполняет дополнительные упражнения. Партнеры по команде понимают его ситуацию, поддерживают во всем и рады тому, что ему удалось забить», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.04.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Savior 2 апреля 2016, 20:35

      Мы все рады что он получает бабки сумашедшии и играет, а мы нет))

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