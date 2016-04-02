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    Ван Гаал: «Швайнштайгеру будет сложно восстановиться к Евро, но я на это надеюсь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что хавбек Бастиан Швайнштайгер сильно переживает по поводу травмы, полученной в сборной Германии во время подготовки национальной команды к товарищеским матчам со сборными Англии и Италии.

    «Бастиан очень тяжело переживает по поводу этой травмы, для него это сродни трагедии. Ему будет сложно восстановиться к Евро, хоть я на это и надеюсь.

    Не могу сказать, что он больше не выйдет на поле в этом сезоне, началась реабилитация, так что давайте подождем», – отметил ван Гаал.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.04.2016 16:59
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