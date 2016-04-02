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    Венгер недоволен словами Озила о выступлении «Арсенала» в этом сезоне

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова полузащитника Месута Озила, который ранее заявил, что игроки лондонцев в нынешнем сезоне подводили сами себя в борьбе за чемпионство.

    «Согласен с вами: подобные заявления не приветствуются. Мы должны верить, даже если остается один шанс из ста. У нас будет шанс, только если мы будем верить», – сказал Венгер.

    Кроме того, наставник сказал, что проведет с Озилом беседу на эту тему.

    «Я хочу быть уверен, что игроки не боятся открыто высказывать свои мысли, но поговорю с Озилом об этом. Я ничего не имею против того, чтобы футболисты были честными, все хотят быть справедливыми и честными. Но нужно также и смотреть вперед».

    Источник: Goal.com

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    02.04.2016 01:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      D@st@n 2 апреля 2016, 06:20

      Пролетели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      enhtur 2 апреля 2016, 02:36

      у Арсенала в этом году не будет никакой трофей

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