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    Луческу: «К сожалению, в чемпионате Украины появились тренировочные матчи»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча 20-го тура УПЛ с «Металлистом», в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 8:1.

    «Хорошая тренировочная игра. Не более. Это один из тех поединков, которые нравятся болельщикам, пришедшим на стадион – из-за его зрелищности. Думаю, удовольствие от сегодняшней игры получили только наши футболисты. К сожалению, в чемпионате Украины появились такие матчи. Разница очень большая.

    Я не очень радуюсь этому результату. Жаль и игроков, которым не платят, наверное, уже больше года, и их тренера. А в четверг нас ждет матч совсем другого уровня. Сегодня мы постоянно были в атаке, а в Браге будет совсем по-другому. Будем играть с хорошей командой, которая заслужила быть в четвертьфинале Лиги Европы», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    01.04.2016 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 1 апреля 2016, 22:43

      Это точно

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 1 апреля 2016, 22:22

      умирает украинский футбол, к сожалению....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 21:47

      Дальше - больше, ага.

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