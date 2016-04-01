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    Ди Мария: «Покинул «МЮ» ради трофеев»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала за то, что тот не давал ему играть на любимой позиции, и заявил, что покинул «МЮ» «ради трофеев».

    Аргентинец пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года за рекордную трансферную сумму, провел в Англии всего один сезон и уже прошлым летом переехал в Париж.

    Ди Мария в интервью BBC: «Некрасиво говорить такие вещи, но мне скорее не позволили заиграть в Манчестере, чем я сам не смог. Я уехал, а команда до сих пор выступает в той же манере, не принимая участия в европейских соревнованиях и находясь далеко от победы в чемпионате.

    Не думаю, что это была моя ошибка или ошибка моих одноклубников. Каждый раз, когда мне давали возможность, я делал все, что было в моих силах, но дела шли не так, как я рассчитывал.

    Поэтому я решил уйти. Не только чтобы быть счастливым, но и чтобы брать трофеи. Я начинал игру на одной позиции, а следующую уже на другой. На одной позиции я забивал голы, но в следующем матче меня уже переводили на другую.

    Думаю, это не позволило мне заиграть. Менеджер решает, на какой позиции футболист будет играть, но я считаю, что игрок должен чувствовать себя комфортно и привыкнуть к своей роли на поле».

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.04.2016 21:15
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 21:47

      Покинул «МЮ» ради трофеев - при этих словах сэр Алекс тяжело вздохнул.

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ > Aztec58 2 апреля 2016, 00:02

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