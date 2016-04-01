Ди Мария: «Покинул «МЮ» ради трофеев»

Покинул «МЮ» ради трофеев - при этих словах сэр Алекс тяжело вздохнул.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала за то, что тот не давал ему играть на любимой позиции, и заявил, что покинул «МЮ» «ради трофеев».
Аргентинец пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года за рекордную трансферную сумму, провел в Англии всего один сезон и уже прошлым летом переехал в Париж.
Ди Мария в интервью BBC: «Некрасиво говорить такие вещи, но мне скорее не позволили заиграть в Манчестере, чем я сам не смог. Я уехал, а команда до сих пор выступает в той же манере, не принимая участия в европейских соревнованиях и находясь далеко от победы в чемпионате.
Не думаю, что это была моя ошибка или ошибка моих одноклубников. Каждый раз, когда мне давали возможность, я делал все, что было в моих силах, но дела шли не так, как я рассчитывал.
Поэтому я решил уйти. Не только чтобы быть счастливым, но и чтобы брать трофеи. Я начинал игру на одной позиции, а следующую уже на другой. На одной позиции я забивал голы, но в следующем матче меня уже переводили на другую.
Думаю, это не позволило мне заиграть. Менеджер решает, на какой позиции футболист будет играть, но я считаю, что игрок должен чувствовать себя комфортно и привыкнуть к своей роли на поле».