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    Калиниченко: «В украинских клубах растут долги по зарплате»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признал, что руководству украинских клубов легче распустить команду, чем рассчитаться с долгами перед футболистами.

    Пока я вижу только увеличение долгов во многих клубах. Хотя есть и те, кто действительно старается и переводит клубы на меньшие деньги, что позволяет исправно платить. И претензий к ним со стороны людей нет. Но есть и такие клубы, в которых претензий становится все больше и больше. Одни собираются банкротиться, вторые собираются банкротиться. То есть много непонятного. Видимо, там мыслят так, что лучше сейчас обанкротиться, чем платить по тем долгам, которые накопились за последнее время.

    – Именно с этим обстоятельством связано то, что количество клубов в украинской Премьер-лиге сокращается?

    – Естественно. Я считаю, что для количества клубы лучше не брать. Надо, чтобы было качество. Если у нас найдется 12-14 клубов, которые действительно будут соответствовать уровню Премьер-лиги, то это хорошо. А если их будет 16-18 и по ходу сезона три-четыре клуба будут сходить, то кому это нужно? Поэтому, как говорится, лучше меньше, да лучше.

    Напомним, что по ходу текущего сезона с розыгрыша УПЛ снялся запорожский «Металлург». Есть информация, что вскоре прекратит существование и луцкая «Волынь».

    Источник: Eurofootball

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    01.04.2016 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 14:28

      Ничего. Приедет Нуланд - всем даст. Печеньков, денег и прочих радостей жизни.

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