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    Варди попал в сферу интересов «Реала»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди вошел в список игроков, которые могут пополнить ряды «Реала».

    Наряду с 29-летним англичанином «сливочные» рассматривают в качестве потенциального усиления атакующей линии Ромелу Лукаку («Эвертон»), Роберта Левандовски («Бавария»), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»).

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Варди принял участие в 31-м поединке, отметился 19-ю мячами и шестью результативными передачами.

    Источник: AS

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    28.03.2016 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -11

      Русик89 29 марта 2016, 02:14

      ЛЕВАНДОВСКИ ФОРВАРД ПРЯМ ОГОНЬ!!!!!!!!ВЕЗДЕ МНЕ КАЖИТЬСЯ ЗАИГРАЕТ!!!ХОТЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГЕРМАНИИ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ КАК ОН СЕБЯ В ТОЙ ЖЕ ИСПАНИИ ПРОЯВИТ ИЛИ АНГЛИИ СКОРЕЙ ТАМ ФОРВАРДАМ НЕ ДАЮТ РАЗГУЛЯТЬСЯ УЖ ТОЧНО!!!ПОСМОТРЕЛ БЫ ЕГО В МАНЧЕСТЕР СИТИ КУДА ГВАРДИОЛА ПЕРЕЙДЕТ

      -2
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