Варди попал в сферу интересов «Реала»

ЛЕВАНДОВСКИ ФОРВАРД ПРЯМ ОГОНЬ!!!!!!!!ВЕЗДЕ МНЕ КАЖИТЬСЯ ЗАИГРАЕТ!!!ХОТЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГЕРМАНИИ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ КАК ОН СЕБЯ В ТОЙ ЖЕ ИСПАНИИ ПРОЯВИТ ИЛИ АНГЛИИ СКОРЕЙ ТАМ ФОРВАРДАМ НЕ ДАЮТ РАЗГУЛЯТЬСЯ УЖ ТОЧНО!!!ПОСМОТРЕЛ БЫ ЕГО В МАНЧЕСТЕР СИТИ КУДА ГВАРДИОЛА ПЕРЕЙДЕТ
Нападающий «Лестера» Джейми Варди вошел в список игроков, которые могут пополнить ряды «Реала».
Наряду с 29-летним англичанином «сливочные» рассматривают в качестве потенциального усиления атакующей линии Ромелу Лукаку («Эвертон»), Роберта Левандовски («Бавария»), Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»).
В нынешнем розыгрыше АПЛ Варди принял участие в 31-м поединке, отметился 19-ю мячами и шестью результативными передачами.