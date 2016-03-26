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    Шовковский: «Возможно, не продлю контракт с «Динамо»

    Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский в интервью «Футбол 24» заявил, что пока не определился со своим будущим, отметив, что уже после этого сезона может повесить бутсы на гвоздь. Напомним, за динамовцев 41-летний вратарь выступает с 1993 года.

    – Означает ли ваше желание обучаться тренерскому ремеслу, что уже близок тот момент, когда вы повесите бутсы на гвоздь?

    – С каждым годом этот момент все ближе и ближе. А когда он наступит – время подскажет. Год назад мне было 40 лет, а сейчас уже 41. В следующем году мне будет 42. Все возможно. Возможно, что я еще продлю контракт на год, а возможно и не продлю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Boneee 26 марта 2016, 20:34

      лучший!

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